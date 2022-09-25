Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин перед отправкой в пункт формирования пообщался с мобилизованными и их родными, а также ответил на волнующие всех вопросы.

Среди наиболее распространенных вопросов от родственников мобилизованных: организация социальных выплат, связи с близкими и технического обеспечения.

По инициативе Михаила Ильина в каждом районе будет назначен единый день, когда родственники мобилизованных смогут получить консультации у представителей районных властей, военкоматов и прокуратуры.

Первая подобная консультация запланирована на 28 сентября и пройдет во всех районах региона в 19:00.