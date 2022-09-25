В Китае раскопали 4500-летний огромный город неизвестной цивилизации

В Китае археологи завершили сезон раскопок гигантского каменного города Хоучэнцзуй. Его 4,5-4,2 тысячи лет построила пока неизвестная доисторическая цивилизация. Город находится в провинции Хух-Хото во Внутренней Монголии и не похож ни на один другой.

В Хоучэнцзуе существовала сложная система оборонительных укреплений: рвы, барбаканы, бастионы для лучников и мощные городские ворота. Пока археологи расчистили лишь 1,38 квадратных километра Хоучэнцзуя.

«Мы даже нашли два подземных тоннеля. Один ведет от внутреннего барбакана к внешней стороне города, а другой связан со рвом. Чтобы понять, для чего они использовались, нужны дальнейшие исследования», – заявил директор Академии культурных реликвий и археологии Сунь Цзиньсонь

Впервые руины Хоучэнцзуя нашли еще в 1980-х, но раскопки начались только в 2019 году.