Отец предполагаемого насильника помог спасти женщину от своего сына в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 24 сентября около 21:00 в полицию сообщил о том, что в квартире на Московском проспекте в Санкт-Петербурге силой удерживают женщину.

По предварительным данным, злоумышленником оказался сожитель потерпевшей. Удерживая женщину в комнате, он избивал и насиловал ее. Спасти пострадавшую помог отец подозреваемого.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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16.12.2020 33425
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