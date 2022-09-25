Отец предполагаемого насильника помог спасти женщину от своего сына в Петербурге

По информации ivbg.ru, 24 сентября около 21:00 в полицию сообщил о том, что в квартире на Московском проспекте в Санкт-Петербурге силой удерживают женщину.
По предварительным данным, злоумышленником оказался сожитель потерпевшей. Удерживая женщину в комнате, он избивал и насиловал ее. Спасти пострадавшую помог отец подозреваемого.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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16.12.2020 33425