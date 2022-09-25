Автобус на буксире убил водителя джипа, подкачивавшего шины во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 24 сентября на трассе «Сортавала» за деревней Корабсельки во Всеволожском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

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Фото: vk.com/spb_today

Автобус Volgabus, буксируемый эвакуатором, наехал на 53-летнего мужчину, который находился на обочине и накачивал колеса своему Land Rover Discovery. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.

Эвакуатором управлял 38-летний водитель. Автобус в сцепке контролировал 61-летний шофер.

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