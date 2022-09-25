Автобус на буксире убил водителя джипа, подкачивавшего шины во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 24 сентября на трассе «Сортавала» за деревней Корабсельки во Всеволожском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Автобус Volgabus, буксируемый эвакуатором, наехал на 53-летнего мужчину, который находился на обочине и накачивал колеса своему Land Rover Discovery. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.

Эвакуатором управлял 38-летний водитель. Автобус в сцепке контролировал 61-летний шофер.