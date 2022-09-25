Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 25 сентября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

Ракетным ударом по пункту дислокации иностранных наемников в районе Запорожья ликвидировано до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.

Ударом ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Анновки ДНР уничтожено до 50-ти военнослужащих и 28 единиц военной техники.

Ударами артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Марьинки ДНР. Потери противника составили свыше 50-ти военнослужащих.

В результате ударов ВКС России по пунктам дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах Безыменного, Миролюбовки и Осокоровки Херсонской области уничтожено до 30-ти военнослужащих и пять единиц военной техники. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники.

За сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине Запорожья и в районе Дружковки ДНР, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178-ми районах.

В районе Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах Любимовки Днепропетровской области, Марково, Майского ДНР, Шевченково Николаевской области, Затишья и Ровнополья Запорожской области.

Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Новоселовки Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки ДНР, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска ДНР, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.

Истребительной авиацией ВКС России в районах Новоукраинки и Баштанки Николаевской области сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет HARM.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах Ясиноватой, Старомлиновки, Новотроицкого, Кирилловки, Егоровки ДНР, Маячки Запорожской области, Давыдова Брода, Малокаховки, Чаривного и Михайловки Херсонской области.

Перехвачены в воздухе: 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMARS в районах Новой Каховки Херсонской области и Валерьяновки ДНР, три реактивных снаряда «Ольха» в районах Гусельского и Нескучного ДНР.

В районе Новой Каховки Херсонской области и Сватово ЛНР сбиты три американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы Энергодара и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов.

Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья в Энергодаре, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией.

Обстрелы велись из районов Марганца и Никополя Днепропетровской области, подконтрольных ВСУ. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью «дронами-камикадзе». Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.