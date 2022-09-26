Дрозденко показал золотую осень в окрестностях Гостилиц и Лопухинки

В Ленинградской области началась золотая осень.
Александр Дрозденко поделился в соцсетях фотографиями осеннего леса. Кадры были сделаны в окрестностях деревень Гостилицы и Лопухинка в Ломоносовском районе. Насладитесь перед началом рабочей недели.
Фото: Александр Дрозденко, vk.com/drozdenko_a
Фото: Александр Дрозденко, vk.com/drozdenko_a
Фото: Александр Дрозденко, vk.com/drozdenko_a
Фото: Александр Дрозденко, vk.com/drozdenko_a
Фото: Александр Дрозденко, vk.com/drozdenko_a
Фото: Александр Дрозденко, vk.com/drozdenko_a
«Последние недели сложные во всех отношениях. Берегите себя. Всем взаимопонимания и уважения», — написал глава региона.
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