Президент Южной Кореи выругался после встречи с Джо Байденом

Иностранные СМИ утверждают, что Юн Сок Ель назвал конгрессменов «дебилами» после встречи с президентом США.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выругался на американских законодателей после разговора с Джо Байденом, заявили в MBC.

Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе, — заявил президент Южной Кореи своим помощникам.