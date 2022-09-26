Президент Южной Кореи выругался после встречи с Джо Байденом

Иностранные СМИ утверждают, что Юн Сок Ель назвал конгрессменов «дебилами» после встречи с президентом США.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выругался на американских законодателей после разговора с Джо Байденом, заявили в MBC.
Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе, — заявил президент Южной Кореи своим помощникам.
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