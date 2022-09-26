Мост-гигант через Волхов в Киришах перешагнул русло реки

Пролет нового моста-гиганта перешагнул русло реки и опустился на последнюю «водную» опору.

На берегу со стороны Киришей уже подготовлена насыпь, которая станет «конечной остановкой» пролетного строения моста. Полностью его надвижку дорожники планируют завершить к концу года.

«Надвижка пролетного строения — один из основных этапов любой мостовой стройки и сейчас мы видим, что значительная часть работы уже позади. Мост в Киришах возводится с серьёзным опережением графика», — добавил глава регионального дорожного комитета Денис Седов.

Новый мост через Волхов в Киришах строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения транспорта, ведь старый мост был возведен еще в 1966 году. Заказчиком стройки выступает «Ленавтодор». Общая стоимость работ составляет почти четыре млрд рублей, согласно контракту срок окончания работ — 2025 год, однако быстрые темпы работ позволяют ориентироваться на 2023.