Yle: погранохрана Финляндии предложила огородить забором часть границы с Россией

Ограждение длиной не менее 130 километров с системой технического контроля должно прослужить 50 лет.
— В её докладе предлагается огородить 10-20% границы. С учётом протяжённости в 1 300 км нужен забор от 130 до 260 км, — сообщает финский портал YLE со ссылкой на Пограничную охрану республики.
Ранее высокопоставленный сотрудник Пограничной охраны Финляндии Матти Питкянитти заявил, что ведомство уже приступило к проектированию конструкции.
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