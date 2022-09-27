Yle: погранохрана Финляндии предложила огородить забором часть границы с Россией

Ограждение длиной не менее 130 километров с системой технического контроля должно прослужить 50 лет.

YLE со ссылкой на Пограничную охрану республики. — В её докладе предлагается огородить 10-20% границы. С учётом протяжённости в 1 300 км нужен забор от 130 до 260 км, — сообщает финский порталсо ссылкой на Пограничную охрану республики.

Ранее высокопоставленный сотрудник Пограничной охраны Финляндии Матти Питкянитти заявил, что ведомство уже приступило к проектированию конструкции.