Yle: погранохрана Финляндии предложила огородить забором часть границы с Россией

Автор: Александр Селиванов
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Ограждение длиной не менее 130 километров с системой технического контроля должно прослужить 50 лет.

— В её докладе предлагается огородить 10-20% границы. С учётом протяжённости в 1 300 км нужен забор от 130 до 260 км, — сообщает финский портал YLE со ссылкой на Пограничную охрану республики.

Ранее высокопоставленный сотрудник Пограничной охраны Финляндии Матти Питкянитти заявил, что ведомство уже приступило к проектированию конструкции.

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26.09.2022 56
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