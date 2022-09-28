Ivbg вместе с медиком отвечает на самые распространенные вопросы про бешенство

Каждый год 28 сентября проходит Всемирный день борьбы против бешенства. Инициатива введения этой даты принадлежит Глобальному альянсу по контролю бешенства при поддержке ВОЗ. На самые актуальные вопросы по опасному заболеванию отвечает медик Лариса Розанова.

По данным Роспотребнадзора, в России за 2021 год бешенство диагностировали у шести граждан, а за 2020 — у семи. В ВОЗ установили, что ежегодно от болезни умирают около 55 тысяч человек по всему миру. В развитых странах численных инфицированных и умерших гораздо ниже, чем в менее благополучных. Самыми уязвимыми континентами считаются Азия и Африка.

Что такое бешенство?

Бешенство — заболевание нервной системы, при котором в крови появляется смертельно-опасный вирус — Rabies virus. Его можно только предотвратить. Развившаяся болезнь приводит к тяжелым поражениям головного и спинного мозга, а те к летальному исходу. Вирус передается как воздушно-капельным путем (замкнутое пространство с зараженными животными — пещера с инфицированными летучими мышами), так и путем попадания внутрь организма зараженной пищи и жидкости или через грязные руки и инфицированные предметы обихода. Чаше всего заразиться бешенством можно после укуса инфицированного животного.

«Это неизлечимое заболевание — это раз. Состояние можно облегчить — это два. Человек даже может поправиться, но для этого нужно сразу делать прививки против бешенства», — озвучила Лариса Розанова.

Кто представляет опасность?

«Если животное агрессивное с пеной изо рта, то, наверняка, заразно. К таким подходить не нужно. И ни в коем случае не дразнить. Хотя они и сами по себе могут напасть», — рассказала медик.

Бешенством страдают не только все представители млекопитающих, но и птицы. Заразиться можно в любом месте. Например, во время отпуска в экзотической стране после укуса обезьяны. Чаще всего ему подвержены бродячие или дикие животные, такие как лисы и волки. Специалисты отмечают, что лоси, медведи и рыси болеют бешенством реже. В городской среде источником заражения становятся кошки. Второе место по заболеваемости среди домашних животных занимают собаки.

«Ветслужба у нас работает хорошо. Все домашние животные должны быть привиты. Носителями могут быть и дикие животные, но в обычной жизни мы редко с ними встречаемся. Летальность, если ничего не предпринять после укуса, например, прививку, 100%»

Бешенство животных характеризуется периодичностью и сезонностью. Вспышки заболеваемости наиболее часто встречаются осенью, ранней весной или в зимний период.

«Бешенство — это вирус, с которым еще не придумали, как бороться. Здесь важна профилактика. Если человек имеет животное, то обязан сделать ему прививки против бешенства. При наличии подозрений, необходимо обязательно пройти обследование с питомцем. Потому что, даже если инфицированная кошка цапнет или обслюнявит, то зараза перекочует к хозяину. Люди должны понимать, что несут ответственность за тех, кого приручили», — пояснила собеседница ivbg.ru.

Как происходит заражение?

Так как вирус чаще всего передается через укус, то наиболее опасной является слюна. Отметим, что истечения из носа или глаз также являются заразными у заболевшего. После соприкосновения через слизистые и раны на поверхности кожи бешенство проникает в здоровый организм. Сначала вирус никак себя не проявляет до окончания инкубационного периода, а потом происходит активное развитие болезни. Кровь разносит инфекцию по организму, в следствие чего она быстро размножается.

«Вирус, попадая в организм, поднимается по кровотоку и оседает в нервных окончаниях, тем самым поражая нервную систему. Предшествовать этому может в среднем двух-трех недельный инкубационный период. Крайне редко он может доходить даже до года. Поэтому, если вас покусало животное, первым делом следует обратиться к врачу и сделать прививку от бешенства.»

После прививки, по словам Ларисы Розановой, напавшее животное, по возможности, изолируют, наблюдая за ним. Карантин составляет 10 дней, хотя инфицированные звери умирают гораздо раньше обозначенного срока. Установленный период — перестраховка.

«Если животное не погибло за время изоляции, то все нормально.»

Сколько длится инкубационный период для человека?

Продолжительность периода, когда человек заражен бешенством, но клинических симптомов не проявилось, может составлять от 10 до 90 дней. Он зависит от размещения раны на теле. Бывали исключительные случаи, когда больной являлся носителем скрытого вируса в течение нескольких лет.

Что делать, чтобы избежать летального исхода после укуса?

В целях профилактики возможного заболевания после укуса животного проводят следующие действия:

при первой же возможности обработка полученной раны;

курс вакцинации, который отвечает рекомендациям ВОЗ: в день обращения, на третий, седьмой, 14-й, 30-й и 90 дни после укуса. Прививки — бесплатные даже при отсутствии полиса ОМС. В период вакцинации против бешенства запрещено принимать алкоголь;

при наличии показаний введение противорабического иммуноглобулина.

Есть ли вероятность того, что вирус пройдет мимо?

Развитие болезни при укусе происходит не всегда. Многое зависит от места укуса, количества полученных ран и своевременно принятых мер: посещения врача, прививка об бешенства.

Существует ли анализ на бешенство?

Для диагностирования заболевания есть лабораторные исследования:

выделение вируса из слюны или спинномозговой жидкости;

анализ крови на антитела к бешенству.

Каковы симптомы заболевания?

Существуют три стадии бешенства.

Первая длится от суток до трех дней. Ей свойственны болезненные ощущения и зуд в области раны, отечность конечностей. Температура тела поднимается до 37,3. Присутствует головная боль, слабость. Возможны приступы тошноты и рвоты. Появляются депрессия, апатия, раздражительность или беспричинная тревожность.

Во время второй стадии, которая продолжается от двух до четырех дней, человек пребывает в перевозбужденном состоянии, не может пить в результате спазма глотательной мускулатуры. Снижается частота дыхания и появляются лицевые судороги на внешние раздражители: яркий свет, резкие звуки и прочее. Состояние сопровождается расширенными зрачками и обильным слюно- и потоотделением. Человек страдает приступами галлюцинаций, впадает в агрессию. В это время он может представлять опасность для себя и окружающих. Не исключена остановка дыхания и сердцебиения.

Не более трех дней продолжается третья стадия заболевания. Она характерна развитием энцефалита с буйным бешенством в 80% случаев или паралитическим, куда входят оставшиеся 20%. При первом варианте больной возбужден и дезориентирован. Во втором развивается восходящий паралич — мышцы отказываются функционировать в нормальной режиме, начиная с ног и двигаясь вверх по телу, что может привести в полному параличу.