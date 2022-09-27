На Землю обрушится сильная магнитная буря уже 30 сентября

В последний день сентября жители Земли ощутят мощную магнитную бурю. Она может создать помехи в работе спутников и негативно повлиять на самочувствие человека.

Сила магнитной бури достигнет 5-6 баллов, это максимальные показатели. Неблагоприятное явление продлится четыре дня, с 30 сентября по 3 октября. Затем она слегка утихнет — до 4 баллов. Магнитосфера успокоится лишь после 7 октября.

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут страдать общим ухудшением самочувствия, а также головными болями.