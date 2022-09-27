На предприятии «Баррикада» в Ленобласти мобилизовано всего трое работников

Информация, заявленная депутатом Дмитрием Гурулевым не нашла подтверждения.
По информации администрации Ленобласти, депутат Дмитрий Гурулев в программе «Время покажет» заявил о том, что на региональном оборонном предприятии «Баррикада» мобилизована половина сотрудников.
— Сотрудникам предприятия «Баррикада», частично выполняющему субподряды по ГОЗ, направлено 7 повесток о мобилизации, мобилизовано трое работников, что составляет менее 1% от численности работающих, — отметили в Комитете экономического развития и инвестиций Ленобласти.
В свою очередь Александр Дрозденко переговорил с Дмитрием Гурулевым и выразил сожаление, что уважаемому депутату была представлена информация, не соответствующая действительности.
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27.09.2022 36