Спасатели Ленобласти нашли и вывели из леса заблудившихся женщину и мужчину

В понедельник, 26 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о пенсионерке и мужчине, которые заблудились в лесах Волховского и Кировского районах Ленобласти.

Так, в лесу около деревни Черноушево заблудился мужчина, а около деревни Назия – пенсионерка. Спасатели нашли заблудившихся, вывели из леса и передали родственникам, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Фото: vk.com/acclo Фото: vk.com/acclo

Фото: vk.com/acclo