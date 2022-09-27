Спасатели Ленобласти нашли и вывели из леса заблудившихся женщину и мужчину

В понедельник, 26 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о пенсионерке и мужчине, которые заблудились в лесах Волховского и Кировского районах Ленобласти.
Так, в лесу около деревни Черноушево заблудился мужчина, а около деревни Назия – пенсионерка. Спасатели нашли заблудившихся, вывели из леса и передали родственникам, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Фото: vk.com/acclo
Фото: vk.com/acclo
Фото: vk.com/acclo
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