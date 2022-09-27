Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Министерство финансов предложило с 1 января 2023 года повысить минимальную розничную стоимость водки, бренди и коньяка. Проект приказа опубликован на сайте нормативных актов.

В документе сказано, что розничная цена водки может повыситься до 281 рубля за 0,5 литра с нынешних 261 рубля. Стоимость бренди предлагается увеличить до 375 рублей (с 349 рублей), а коньяка — до 517 рублей (с текущих 480 рублей).

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Кроме того, отпускная стоимость самой дешевой бутылки бренди может вырасти с 270 до 289 рублей за 0,5 литра. Оптом его начнут продавать за 304 рубля, вместо ранее установленных 284 рублей. Минимальная отпускная цена коньяка поднимется с 371 до 397 рублей, а оптовая — с 391 до 419 рублей. Отпускная стоимость водки поднимется до 229 рублей, оптовая — до 238 рублей.