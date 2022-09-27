Россиянин пытался уплыть на сапборде в Эстонию

В ночь на 26 сентября пограничники Эстонии задержали 38-летнего жителя России, который пытался незаконно пересечь границу.
Около часа ночи мужчина на сапборде пересек границу в устье реки Нарва. Заметившие нарушителя сотрудники погранслужбы оцепили территорию. Однако поймать нелегала удалось лишь в 4:30 ночи — нарушителя задержали на автобусной остановке в городе Нарва-Йыэсуу.
Мужчину доставили в Нарвский пограничный пункт, выписали ему штраф и отправили обратно в Россию.
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26.09.2022 167