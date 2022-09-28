Номера в приграничных отелях Финляндии заполнили россияне

После объявления в России частичной мобилизации новера в приграничных отелях были раскуплены.

По информации телеканала Yle, вблизи восточной границы Финляндии отели заполнились маленькие отели заполнились россиянами.

Как рассказала телеканалу владелица отеля Salpalinjan Hovi в Лаппеенранта Анне Сорса-Вайникка, ситуация исключительная. Российские автомобили приезжают всю ночь, люди спрашивают, есть ли в отеле места.

— Многие приходят спросить, так как они не могут забронировать отель онлайн картой, — отметила она.

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Ранее погранохрана Финляндии предложила огородить забором часть границы с Россией. Ограждение длиной не менее 130 километров с системой технического контроля должно прослужить 50 лет.