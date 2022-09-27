После обработки 100% бюллетеней за вхождение в Россию проголосовали 93,11% жителей Запорожья

Стали известных результаты голосования на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России.

По результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России, заявил глава местного избиркома.

Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней.