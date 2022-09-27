Стали известны первые результаты голосования на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины опубликованы первые результаты референдумов о вхождении в состав России.
Большинство граждан проголосовали «за».
- в Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали 98,19% (данные 18% голосов)
- в ДНР «за» — 98% (данные 16% голосов)
- в ЛНР «за» — 97,82% (данные 13% голосов, общая явка — 92%)
- в Херсонской области «за» — 96,97% (данные 14% голосов)
Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ проходят с 23 по 27 сентября.
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