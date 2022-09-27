За вхождение в Россию проголосовали 87,05% жителей Херсонской области

Стали известных результаты голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав России.

По результатам референдума в Херсонской области 87,05% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России, сообщает телеграм-канал Mash.

Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней.