За вхождение в Россию проголосовали 87,05% жителей Херсонской области

Стали известных результаты голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав России.
По результатам референдума в Херсонской области 87,05% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России, сообщает телеграм-канал Mash.
Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней.
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