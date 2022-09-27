В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — сержант Алексей Богатырев.

Украинские националисты предприняли попытку прорыва укрепрайона российских Вооруженных Сил, в результате чего позиции наших десантных подразделений подверглись интенсивному обстрелу.

Грамотно выстроив оборону, российские десантники приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, отделение под руководством сержанта Богатырева под непрекращающимся огневым воздействием националистов стремительно выдвинулось в направлении противника, чтобы вызвать огонь на себя и тем самым дать возможность своим войскам вынести раненых с поля боя. Прикрывая действия своих войск, сержант Богатырев вместе с подчиненными уничтожил 12 националистов, а также вывел из строя бронетранспортер боевиков.

Воспользовавшись временным прекращением огня, сержант Алексей Богатырев оперативно произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было.