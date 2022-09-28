СМИ: в Европе задумались о смягчении санкций в отношении России

Еврокомиссия может предложить смягчить санкции на российские цемент и удобрения.
Об этом 28 сентября пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Politicо. Указывается, что Еврокомиссия на обсуждении нового пакета санкций против России может предложить смягчить некоторые уже действующие.
Кроме того, Брюссель также рассматривает снять запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции.
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