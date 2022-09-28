Главы ЛНР и ДНР отправились в Москву для завершения юридических процедур присоединения республик

Денис Пушилин и Леонид Пасечник выехали в столицу после состоявшихся на территории республик референдумов.
Как пишет ТАСС 28 сентября, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник посетят Москву для проведения завершающих этапов по присоединению республик в состав России.
Документ на руках, протокол (итоговый протокол голосования на референдуме) на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас, — приводит издание.
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