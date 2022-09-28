В зону СВО отправляются и готовы отправиться сенаторы, депутаты «Единой России» всех уровней, в том числе из Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В ближайшее время ряды мобилизированных пополнят 15 наших депутатов Заксобраний, гордум и сельсоветов.

По информации телеграм-канала Perminov_SN, 15 наших депутатов Заксобраний, гордум и сельсоветов с скором времени готовы отправиться в зону СВО. Из них два депутата из Ленобласти.

  • Дмитрий Афанасьев (Заксобрание Калужской области);
  • Максим Гелас (Заксобрание Ростовской области);
  • Владимир Ожогин (Ульяновская Гордума);
  • Руслан Богоманов (Козельская Гордума);
  • Александр Пащенко (Совет депутатов МО г.Саяногорск);
  • Андрей Фетисов (Совет депутатов МО г.Волхов);
  • Дмитрий Трубчанинов (Собрание депутатов Облученского района, ЕАО);
  • Андрей Жуков (Совет депутатов Калачеевского района, Воронежская область);
  • Александр Калужин (Совет депутатов Усманского района, Липецкая область);
  • Алексей Жирнов (Вознесенский сельсовет, Воронежская область);
  • Юрий Вдовин (Мугреево-Никольский сельсовет, Ивановская область);
  • Константин Васильев (Дзержинский сельсовет, Ленинградская область);
  • Евгений Смирнов (Цвылёвский сельсовет, Ленинградская область);
  • Александр Кобзев (Большеизвальский сельсовет, Липецкая область);
  • Игорь Шакмаков (Альшиховский сельсовет, Татарстан).
— Этот список не окончательный, заявления от наших депутатов с просьбой мобилизовать их в зону СВО продолжают поступать. Защита Отечества — дело чести, для которого не существует депутатских статусов, рангов и званий, — отметил Андрей Турчак.
Вам будет интересно
Минцифры России опубликовало список из 195 IТ-специальностей для отсрочки от призыва
В данном списке 195 IТ-специальностей подлежащих отсрочки от призыва. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало и опубликовало список...
27.09.2022 174
Автор
Поделиться