В зону СВО отправляются и готовы отправиться сенаторы, депутаты «Единой России» всех уровней, в том числе из Ленобласти

В ближайшее время ряды мобилизированных пополнят 15 наших депутатов Заксобраний, гордум и сельсоветов.
По информации телеграм-канала Perminov_SN, 15 наших депутатов Заксобраний, гордум и сельсоветов с скором времени готовы отправиться в зону СВО. Из них два депутата из Ленобласти.
- Дмитрий Афанасьев (Заксобрание Калужской области);
- Максим Гелас (Заксобрание Ростовской области);
- Владимир Ожогин (Ульяновская Гордума);
- Руслан Богоманов (Козельская Гордума);
- Александр Пащенко (Совет депутатов МО г.Саяногорск);
- Андрей Фетисов (Совет депутатов МО г.Волхов);
- Дмитрий Трубчанинов (Собрание депутатов Облученского района, ЕАО);
- Андрей Жуков (Совет депутатов Калачеевского района, Воронежская область);
- Александр Калужин (Совет депутатов Усманского района, Липецкая область);
- Алексей Жирнов (Вознесенский сельсовет, Воронежская область);
- Юрий Вдовин (Мугреево-Никольский сельсовет, Ивановская область);
- Константин Васильев (Дзержинский сельсовет, Ленинградская область);
- Евгений Смирнов (Цвылёвский сельсовет, Ленинградская область);
- Александр Кобзев (Большеизвальский сельсовет, Липецкая область);
- Игорь Шакмаков (Альшиховский сельсовет, Татарстан).
— Этот список не окончательный, заявления от наших депутатов с просьбой мобилизовать их в зону СВО продолжают поступать. Защита Отечества — дело чести, для которого не существует депутатских статусов, рангов и званий, — отметил Андрей Турчак.
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