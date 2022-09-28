В зону СВО отправляются и готовы отправиться сенаторы, депутаты «Единой России» всех уровней, в том числе из Ленобласти

В ближайшее время ряды мобилизированных пополнят 15 наших депутатов Заксобраний, гордум и сельсоветов.

По информации телеграм-канала Perminov_SN, 15 наших депутатов Заксобраний, гордум и сельсоветов с скором времени готовы отправиться в зону СВО. Из них два депутата из Ленобласти.

Дмитрий Афанасьев (Заксобрание Калужской области);

Максим Гелас (Заксобрание Ростовской области);

Владимир Ожогин (Ульяновская Гордума);

Руслан Богоманов (Козельская Гордума);

Александр Пащенко (Совет депутатов МО г.Саяногорск);

Андрей Фетисов (Совет депутатов МО г.Волхов);

Дмитрий Трубчанинов (Собрание депутатов Облученского района, ЕАО);

Андрей Жуков (Совет депутатов Калачеевского района, Воронежская область);

Александр Калужин (Совет депутатов Усманского района, Липецкая область);

Алексей Жирнов (Вознесенский сельсовет, Воронежская область);

Юрий Вдовин (Мугреево-Никольский сельсовет, Ивановская область);

Константин Васильев (Дзержинский сельсовет, Ленинградская область);

Евгений Смирнов (Цвылёвский сельсовет, Ленинградская область);

Александр Кобзев (Большеизвальский сельсовет, Липецкая область);

Игорь Шакмаков (Альшиховский сельсовет, Татарстан).

— Этот список не окончательный, заявления от наших депутатов с просьбой мобилизовать их в зону СВО продолжают поступать. Защита Отечества — дело чести, для которого не существует депутатских статусов, рангов и званий, — отметил Андрей Турчак.