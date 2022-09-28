Кредитные каникулы могут предоставить мобилизованным и участникам СВО

Инициатором законопроекта стала группа сенаторов и депутатов.

Комитет Государственной думы по финансовому рынку поддержал законопроект, дающий право на получение кредитных каникул по потребительским займам и ипотеке мобилизованными гражданам России.

Инициатором законопроекта стала группа сенаторов и депутатов. Уточняется, что его могут рассмотреть в первом чтении на заседании в Думе, которое намечено на 27 сентября.

Положения законопроекта предполагают предоставление права на приостановку исполнения кредитных обязательств или уменьшение платежных размеров гражданам, призванным на военную службу в рамках мобилизации или проходящим ее по контракту.

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Такое же право на кредитные каникулы будет предоставляться заемщикам, находящимся на иждивении у мобилизованных. В этом списке члены семьи, в том числе имеющие инвалидность I или II групп, и лицам, находящимся под попечительством военнослужащего. Для этого физические лица могут обратиться к кредитной организации для изменений условий договора.