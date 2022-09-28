Назван предельный возраст призыва по частичной мобилизации

Предельный возраст призыва в рамках частичной мобилизации рядового и сержантского состава составляет 50 лет, сообщается на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф».

Однако в приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры моложе 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.

Предельным возрастом призыва для младших офицеров является 60 лет, для старших офицеров – 65 лет.

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Напомним, сегодня во всех районах Ленобласти пройдут встречи представителей военкоматов и администраций с родственниками мобилизованных жителей региона. Адреса, где пройдут встречи, по ссылке.