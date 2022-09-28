Неравнодушные ленинградцы продолжают выходить на субботники

Они очищают от мусора берега рек и озёр, леса во всех районах Ленобласти
Так сотрудники комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, фонда и центра поддержки предпринимательства убрали свалку мусора возле поликлиники в поселке Будогощь Киришского района.
Сотрудники управления записи актов гражданского состояния Ленобласти и администрации Лужского района очистили от мусора береговую линию реки Луга в деревне Порхово.
Береговую линию озера Петровское в Приозерском районе очистили от мусора сотрудники регионального управления делами правительства вместе с волонтёрами и учениками Петровской средней школы.
Напомним, что в течение месяца Команда 47 и неравнодушные ленинградцы очистят от мусора берега рек и озёр и леса. Убирать территорию выйдут местные жители, экоактивисты, сотрудники администрации и их подведомственных учреждений.
Только в лесах области запланировано 17 больших субботников. Информация о графике и местах их проведения будет размещена на сайте администрации Ленобласти.