Это поможет органам исполнительной власти оперативно принимать решения о судьбе незавершённых объектов.
По словам одного из авторов документа Александра Рассудова (КПРФ), сейчас в Петербурге насчитывается порядка 1400 таких долгостроев.
Законопроект принят депутатами в первом чтении — сообщает 78.
Законопроект принят депутатами в первом чтении — сообщает 78.
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15.09.2022 283