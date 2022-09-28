Минобороны России открыло «горячую линию» для родственников мобилизованных граждан, сообщили в министерстве.
Получить информацию можно по следующим номерам:
- 8 (800) 100-77-07;
- 8 (495) 498-43-54;
- 8 (495) 498-34-46.
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