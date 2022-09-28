Новость о запрете на вылет за границу для мужчин из Ленобласти оказалась фейком

В среду, 28 сентября, в сети активно распространяется фейк о том, что якобы в Пулково для мужчин из Ленобласти введены ограничения на вылет за границу. Соответствующее распоряжение поступило прямо от губернатора Александра Дрозденко.

«Без справки из военкомата не допускают на рейс. Основание — распоряжение губернатора ЛО Дрозденко А.Ю., которое не показывают и не называют. Приобретенные заранее билеты и туры, на законных основаниях просто пропадают, не говоря о том, что законных оснований для введения ограничений на выезд нет!!!» — говорится в сообщении.

Новость о запрете на вылет за границу мужчинам из Ленобласти оказалась фейком. Во-первых, у Александра Дрозденко нет и не может быть таких полномочий. Во-вторых, мужчины с регистрацией в Ленобласти спокойной продолжают выезжать за пределы страны, их никто не задерживает, пояснили в Online47.