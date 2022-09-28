«Мы всегда были одним народом. Теперь мы будем одной страной!»

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал в своем Telegram-канале итоги референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Жители Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав России! Поздравляю жителей этих территорий! Это был долгий путь, но все позади. Что бы ни говорили сегодня с политических трибун в Киеве и странах Запада, именно их политика геноцида предопределила итоги референдумов, ставших настоящим народным волеизъявлением. Близится время, когда звуки праздничных салютов не будут вызывать испуг и слёзы у детей, а слова «зона прилета» будут использоваться только на табличках в аэропорта Александр Беглов

Он так же добавил, что россияне и жители регионов, где состоялось голосование, всегда были едины.