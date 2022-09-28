ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Роман Евсеев.

Командир отделения самоходной

артиллерийской батареи сержант Роман Евсеев

поддерживал огнем действия подразделений ВС

РФ.

В ходе боя превосходящий по силам противник

подверг массированному обстрелу российских

артиллеристов. Несмотря на это, Роман Евсеев

вместе со своим личным составом выполнил

задачу по огневой поддержке и, нанеся

артиллерийский удар по позициям противника,

уничтожил три единицы бронетехники и до 20

боевиков.

Понеся значительные потери, националисты

лишились способности наступать и вынуждены

были покинуть занимаемые ранее позиции.