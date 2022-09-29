В Сосновом Бору запустят свою горячую линию по частичной мобилизации

В городе подвели итоги встречи с родными мобилизованных по призыву.

По словам главы Сосновоборского городского округа Михаила Воронкова, помощь родным и близким ребят будет регулярной и максимально оперативной.

С 3 октября в администрации города начинает работать горячая линия для помощи семьям мобилизованных. Всю интересующую информацию можно будет узнать по телефону 62-777 с 9.00 до 18.00 в будние дни.

— Ответы будут даны сразу, если требуется дополнительная проработка – в течение суток, — отметил Воронков.

Вам будет интересно Подведены итоги встречи штаба по частичной мобилизации в Ленобласти Были приняты несколько важных решений. В Ленобласти прошла встреча штаба по частичной мобилизации, сообщает телеграм-канал Александра Дрозденко. По итогам собрания было решено: ... 29.09.2022 47

Чиновник также отметил, что за актуальной информацией можно следить на официальном сайте администрации города – будет создана специальная вкладка «Частичная мобилизация».