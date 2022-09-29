В Выборге регулярно проводят встречи с родными и близкими мобилизованных

Встречи проходят во Дворце культуры города.

Во Дворце культуры Выборга прошла встреча администрации и представителей военкоматов с родными и близкими мобилизованных.

Как сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района, вопросы, волнующие семьи были рассмотрены совместно с представителями военкомата и специалистами профильных сфер. Основные поросы коснулись социальных гарантий.

— Помощь родным и близким ребят будет регулярной и максимально оперативной, — отметили в администрации.

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Глава администрации района Валерий Савинов принял решение проводить такие встречи регулярно. Они будут проходить еженедельно по средам.