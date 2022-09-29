662 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 662 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 29 сентября.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+9), Пикалёво (+4), Ефимовский (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Извара (+1), Терпилицы (+1), п. Зимитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+9), Сясьстрой (+3), Паша (+3), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+3), Пупышево (+1), Новозотовское (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+18), Кудрово (+10), Янино-1 (+2), Проба (+1), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+2), пос. Щеглово (+4), Сертолово (+19), пгт. им. Морозова (+6), Старая (+7), Вартемяги (+1), Токсово (+2), Романовка (+1), Бугры (+34), Бугровская волость (+4), Гарболово (+1), Гарболово (+1), Юкки (+2), пгт. им. Свердлова (+2), Ириновка (+1), Дубровка (+2), п. Мяглово (+1), Бор (+1), Павлово (+2), Рахья (+2), Лупполово (+1), Стеклянный (+2), Васкелово (+1), Порошкино (+1), Красная Горка (+1), Корабсельки (+1), Плинтовка (+1).
- Выборгский район: Выборг (+35), Глебычево (+8), Рощино (+3), Советский (+10), Светогорск (+9), Каменногорск (+5), Кондратьево (+2), Соколинское (+1), Кирилловское (+1), Пруды (+2), Ленинское (+1), Лесогорский (+2), Симагино (+1).
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20.09.2022 422
- Гатчинский район: Гатчина (+30), Тайцы (+2), Рождествено (+1), Суйда (+1), массив Тайцы (+1), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+2), Сиверский (+7), Вырица (+2), Малое Верево (+7), Монделево (+1), Коммунар (+2), Покровская (+1), Елизаветино (+1), Тихковицы (+1), Новый Свет (+1), Сусанино (+1), Семрино (+1), Вяхтелево (+1), Большое Верево (+2), Остров (+1), Зайцево (Веревское с/п) (+1), Пригородный (+1), Воскресенское (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+9), Кингисеппский (+1), Большой Луцк (+1), Керстово (+1), Ивангород (+8).
- Киришский район: Кириши (+61), Будогощь (+3), Пчевжа (+2), Посадников остров (+1).
- Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+5), Назия (+2), Шум (+2), Мга (+4).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8), Свирьстрой (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+2), Новогорелово (+1), Гостилицы (+1), Горбунки (+1), Лопухинка (+2), Лебяжье (+2), Пикколово (+1).
- Лужский район: Луга (+47), Заклинье (+1), Вяжище (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+8), Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Петровское (+2), Мичуринское (+1), Раздолье (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+21), Загривье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+53), Бор (+6), Мелегежская Горка (+1), Шугозеро (+6), Мошково (+1), Березовик (+2), Цвылёво (+2), Ганьково (+4), Кайвакса (+1), Горка (+3), Григино (+1), Красава (+5), Коськово (+1), Устье (+2), Новоандреево (+1), Мехбаза (+1), Новая Усть-Капша (+1), Дмитрово (+1), Кулатино (+1), Харитоновщина (+1).
- Тосненский район: Тосно (+8), Тельмана (+1), Никольское (+6), Ульяновка (+1), Федоровское (+4), Форносово (+1), Аннолово (+1), Усадище (+1).