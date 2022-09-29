662 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 662 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 29 сентября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+9), Пикалёво (+4), Ефимовский (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Извара (+1), Терпилицы (+1), п. Зимитицы (+1).

Волховский район: Волхов (+9) , Сясьстрой (+3), Паша (+3), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+3), Пупышево (+1), Новозотовское (+1).

Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+18), Кудрово (+10), Янино-1 (+2), Проба (+1), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+2), пос. Щеглово (+4), Сертолово (+19) , пгт. им. Морозова (+6), Старая (+7), Вартемяги (+1), Токсово (+2), Романовка (+1), Бугры (+34), Бугровская волость (+4), Гарболово (+1), Гарболово (+1), Юкки (+2), пгт. им. Свердлова (+2), Ириновка (+1), Дубровка (+2), п. Мяглово (+1), Бор (+1), Павлово (+2), Рахья (+2), Лупполово (+1), Стеклянный (+2), Васкелово (+1), Порошкино (+1), Красная Горка (+1), Корабсельки (+1), Плинтовка (+1).

Выборгский район: Выборг (+35), Глебычево (+8), Рощино (+3), Советский (+10), Светогорск (+9), Каменногорск (+5), Кондратьево (+2), Соколинское (+1), Кирилловское (+1), Пруды (+2), Ленинское (+1), Лесогорский (+2), Симагино (+1).

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