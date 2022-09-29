На российско-казахстанской границе будет развернут временный мобилизационный пункт

Автор: Александр Селиванов
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Пункт по мобилизации будет установлен на территории Астраханской области.

По информации пресс-службы главы Астраханской области, на границе региона с Казахстаном будет установлен временный пункт по частичной мобилизации.

Отметается, что его развернут на контрольно-пропускном пункте «Караузек».

В пресс-службе сообщили, что пошли на такие меры в связи с большим количеством ожидающих выезда в многокилометровой пробке мужчин призывного возраста.

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