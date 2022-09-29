Годовалую девочку госпитализировали после случайного удушения стулом в Петербурге

По информации ivbg.ru, годовалую девочку госпитализировали в состоянии клинической смерти из квартиры дома на улице Белы Куна во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

По словам родителей, оставленный в комнате ребенок просунул голову между сидением и нижней перекладиной детского стула, вследствие чего произошло удушение. Прибывшие на место врачи скорой помощи провели реанимационные действия и доставили пострадавшую в больницу.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.