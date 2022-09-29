Никакого Gym: в России опустели фитнес-клубы после объявления частичной мобилизации

Фитнес-клубы связывают свои убытки с началом частичной мобилизации.

По информации издания РБК, фитнес-клубы на 10–25% просели с продажами клубных карт. В том числе участились случаи отказа от уже купленных абонементов.

— Буквально сразу после объявления о частичной мобилизации клиенты начали отказываться от клубных карт, пытаясь возместить средства или переоформить их на родственников или друзей, — рассказа изданию президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина.

К слову, некоторые держатели абонементов пытаются переписать карту на знакомых или родственников.