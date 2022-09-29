Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг собственное заявление о том, что после объявления частичной мобилизации стоящим на воинском учете нужно получить разрешение военкома, чтобы покинуть место проживания.

Он выступил с повторным заявлением, сославшись на разъяснение Минобороны РФ.

«Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов», — написал он в своем tg-канале