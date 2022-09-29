Пьяный мужчина с ножом устроил дебош в кафе Подпорожья

В среду, 28 сентября, пьяный мужчина начал размахивать ножом и угрожать посетителям кафе на Свирской улице в Подпорожье Ленобласти.

Сотрудники нажали тревожную кнопку, после чего к месту происшествия оперативно прибыли бойцы Росгвардии. Выяснилось, что мужчина выпил лишнего и начал провоцировать конфликт с компанией за соседним столиком. После взялся за нож и начал угрожать окружающим убийством.

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Росгвардейцы задержали пьяного мужчину и доставили в местный отдел полиции для разбирательства, нож изъяли, сообщили в Управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.