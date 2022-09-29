Электросетевые компании в Ленобласти за полгода оштрафовали на 60,5 млн рублей

За шесть месяцев 2022 года электросетевые компании в Ленобласти оштрафовали на 60,5 млн рублей.

В общей сложности было рассмотрено 145 административных дел. Чаще всего нарушения касались срывов сроков по электрификации домохозяйств. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя управления ФАС по Ленобласти Кирилла Даньшина.

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Основными распределительными сетевыми компаниями, которые ведут деятельность на территории Ленобласти, являются АО «ЛОЭСК» и ПАО «Россети Ленэнерго».