Пенсионер провел всю ночь в лесу у деревни Бор, пока его не нашли спасатели

В экстренные службы 28 сентября поступило сообщение о заблудившемся пенсионере в лесу около деревни Бор Кировского района Ленобласти.

На его поиски отправились спасатели ПСО Шлиссельбурга. Поиски 68-летнего мужчины завершились лишь около часа дня 29 сентября. Его вывели из леса и передали родственникам, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти. Помощь врачей мужчине не потребовалась.

По данным ПСО «Экстремум», пенсионер прошел девять километров по полям в сторону болот и понял, что заблудился, Мужчина позвонил спасателям, но его телефон разряжался. К вечеру заблудившийся принялся разводить костер.