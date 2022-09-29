Пенсионер провел всю ночь в лесу у деревни Бор, пока его не нашли спасатели

Автор: Гузель Галимова
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В экстренные службы 28 сентября поступило сообщение о заблудившемся пенсионере в лесу около деревни Бор Кировского района Ленобласти.

На его поиски отправились спасатели ПСО Шлиссельбурга. Поиски 68-летнего мужчины завершились лишь около часа дня 29 сентября. Его вывели из леса и передали родственникам, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти. Помощь врачей мужчине не потребовалась.

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

По данным ПСО «Экстремум», пенсионер прошел девять километров по полям в сторону болот и понял, что заблудился, Мужчина позвонил спасателям, но его телефон разряжался. К вечеру заблудившийся принялся разводить костер.

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04.08.2022 445
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