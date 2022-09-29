Ильин проверил условия проживания мобилизованных жителей Ленобласти

Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин по поручению губернатора проверил условия проживания мобилизованных жителей региона.
Чиновник уточнил, что размещение в блиндажах — это временная мера. После общения с мобилизованными было принято решение до конца недели разместить на территории Лужского района пневмокаркасные конструкции для более комфортного проживания военослужащих.
Ранее Александр Дрозденко назначил Сергея Мачинского своим спецпредставителем по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО, где проходят службу жители Ленобласти.
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