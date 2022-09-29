Ильин проверил условия проживания мобилизованных жителей Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин по поручению губернатора проверил условия проживания мобилизованных жителей региона.

Чиновник уточнил, что размещение в блиндажах — это временная мера. После общения с мобилизованными было принято решение до конца недели разместить на территории Лужского района пневмокаркасные конструкции для более комфортного проживания военослужащих.

Ильин проверил условия проживания мобилизованных жителей Ленобласти мобилизация, Лужский район, Ленобласть, Ильин
Ильин проверил условия проживания мобилизованных жителей Ленобласти мобилизация, Лужский район, Ленобласть, Ильин
Ильин проверил условия проживания мобилизованных жителей Ленобласти мобилизация, Лужский район, Ленобласть, Ильин

Ранее Александр Дрозденко назначил Сергея Мачинского своим спецпредставителем по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО, где проходят службу жители Ленобласти.

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