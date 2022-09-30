Петербуржец украл более 1 млн рублей, используя уязвимость банкоматов на заправках

По информации ivbg.ru, 29 сентября возле дома № 104 на Ленинском проспекте задержан 42-летний индивидуальный предприниматель.

Его подозревают в том, что с марта по май 2022 года, используя уязвимость банкоматов на АЗС, он произвел не менее 120 покупок табачной продукции. Деньги сразу возвращались на банковские карты, с которых производилась оплата.

Таким образом путем он украл товар на сумму 1 млн 134 тыс. рублей. Заведено уголовное дело.