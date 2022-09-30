В сеть утекло фото проекта приказа о мобилизации студентов на Украине

На территории города Винница будут организованы сборы молодежи.

По информации издания «Блокнот«, в распоряжение редакции которой попало фото приказа, сообщили, что на фронт отправятся студенты средних и высших профессиональных учебных заведений.

Отметим, что в настоящее время украинский мобилизационный резерв составляет 5,5 млн человек.

Ранее президент России Владимир Путин требует разобраться в ситуациях, связанных с призывом граждан не подпадающих под установленные критерии.