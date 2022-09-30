Зеленский: Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. <…> Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. <…> В ускоренном порядке», — сказал он в видеообращении по итогам состоявшегося 30 сентября заседания Совета национальной безопасности и обороны и подписал заявку.

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В пятницу, 30 сентября, Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская область подписали договоры о принятии в состав России и образовании новых субъектов Федерации.