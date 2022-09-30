ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Игорь Луганский.



Сержант Игорь Луганский, действуя в составе

группы десантников, отражал неоднократные атаки

националистов, которые пытались прорвать

оборонительный рубеж подразделений ВС РФ.

Российский военнослужащий огнем из гранатомета

уничтожал боевиков, прорвавшихся вглубь

обороны.

В течение дня его группа отбила несколько атак

украинских националистов, нанеся им

значительный урон в живой силе и вооружении. В

результате этого противник был вынужден

отступить.

Воспользовавшись временным прекращением огня,

подразделение сержанта Луганского сменило

позиции, что позволило избежать жертв среди

российских военнослужащих.