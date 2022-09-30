ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Игорь Луганский.
Сержант Игорь Луганский, действуя в составе
группы десантников, отражал неоднократные атаки
националистов, которые пытались прорвать
оборонительный рубеж подразделений ВС РФ.
Российский военнослужащий огнем из гранатомета
уничтожал боевиков, прорвавшихся вглубь
обороны.
В течение дня его группа отбила несколько атак
украинских националистов, нанеся им
значительный урон в живой силе и вооружении. В
результате этого противник был вынужден
отступить.
Воспользовавшись временным прекращением огня,
подразделение сержанта Луганского сменило
позиции, что позволило избежать жертв среди
российских военнослужащих.