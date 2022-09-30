В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Игорь Луганский.

луганский
t.me/mod_russia/20370

Сержант Игорь Луганский, действуя в составе
группы десантников, отражал неоднократные атаки
националистов, которые пытались прорвать
оборонительный рубеж подразделений ВС РФ.
Российский военнослужащий огнем из гранатомета
уничтожал боевиков, прорвавшихся вглубь
обороны.

В течение дня его группа отбила несколько атак
украинских националистов, нанеся им
значительный урон в живой силе и вооружении. В
результате этого противник был вынужден
отступить.

Воспользовавшись временным прекращением огня,
подразделение сержанта Луганского сменило
позиции, что позволило избежать жертв среди
российских военнослужащих.

 

Автор