Теплая погода с небольшими дождями ждет жителей Ленобласти в субботу

Утром в отдельных районах ожидается туман.

Как сообщили синоптики из Северо-Западного Гидрометцентра, в субботу, 1 октября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди.

Воздух прогреется от +9 до +14 градусов. Ветер южный, слабый.

Атмосферное давление практически не изменится.