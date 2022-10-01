Теплая погода с небольшими дождями ждет жителей Ленобласти в субботу

Утром в отдельных районах ожидается туман.
Как сообщили синоптики из Северо-Западного Гидрометцентра, в субботу, 1 октября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди.
Воздух прогреется от +9 до +14 градусов. Ветер южный, слабый.
Атмосферное давление практически не изменится.
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27.09.2022 1051