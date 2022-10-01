Теплая погода с небольшими дождями ждет жителей Ленобласти в субботу

Автор: Александр Селиванов
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Утром в отдельных районах ожидается туман.

Как сообщили синоптики из Северо-Западного Гидрометцентра, в субботу, 1 октября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди.

Воздух прогреется от +9 до +14 градусов. Ветер южный, слабый.

Атмосферное давление практически не изменится.

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27.09.2022 1051
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