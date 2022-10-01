Пожилых жителей Ленобласти с их днем поздравил Александр Дрозденко

Губернатор Ленобласти напомнил, что правительство региона продолжит заботиться о благополучии людей пожилого возраста.

В честь Дня пожилых людей, Александр Дрозденко обратился к старшему поколению Ленобласти. В своем обращении губернатор отметил неравнодушные сердца и свершения, которые сделали и продолжают делать во благо своих близких, региона и страны пожилые жители Ленобласти.

— Спасибо за вашу мудрость, терпение, умение прощать, за то, что вы просто есть у нас. Будучи опорой и незаменимыми помощниками для детей и внуков, вы не остаетесь в стороне от общественных событий, активно участвуете в делах региона, находите себя в спорте, творчестве, волонтерстве, — сказал Дрозденко.

Также глава региона заверил пенсионеров, что правительство Ленобласти продолжит заботиться о благополучии людей пожилого возраста, делать все, чтобы обеспечить им необходимые условия для достойной жизни.