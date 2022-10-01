Синоптик рассказывал, какой будет погода в октябре в Петербурге

К сожалению, бабьего лета ждать не стоит.
По словам ведущего синоптика отдела прогнозов городского Гидрометцентра Натальи Мишуловиной, первая половина октября будет богата на дожди. В городе на Неве один циклон будет чередоваться с другим и с антициклонами, принося с собой дожди и ясную погоду соответственно. Средняя дневная температура при этом будет от +7 до +12 градусов, а ночная — от +3 до +8.
Вторая половина месяца тоже не порадует петербуржцев. Циклонов станет больше, будут преобладать дожди. Днем температура воздуха составит +4…+9 градусов.
При этом средняя температура за месяц скорее всего чуть превысит климатическую норму, а сумма осадков окажется к ней близка, пишет “Комсомольская правда Санкт-Петербург”.
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01.10.2022 20