Синоптик рассказывал, какой будет погода в октябре в Петербурге

К сожалению, бабьего лета ждать не стоит.

По словам ведущего синоптика отдела прогнозов городского Гидрометцентра Натальи Мишуловиной, первая половина октября будет богата на дожди. В городе на Неве один циклон будет чередоваться с другим и с антициклонами, принося с собой дожди и ясную погоду соответственно. Средняя дневная температура при этом будет от +7 до +12 градусов, а ночная — от +3 до +8.

Вторая половина месяца тоже не порадует петербуржцев. Циклонов станет больше, будут преобладать дожди. Днем температура воздуха составит +4…+9 градусов.

При этом средняя температура за месяц скорее всего чуть превысит климатическую норму, а сумма осадков окажется к ней близка, пишет “Комсомольская правда Санкт-Петербург”.