415 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 415 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 2 октября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+9), Пикалёво (+4), Большой Двор (+2), Поток (+1).

Волосовский район: Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+2), Большая Вруда (+2), Клопицы (+1).

Волховский район: Волхов (+4) , Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+2) .

Всеволожский район: Мурино (+13), Всеволожск (+16), Кудрово (+28), Янино-1 (+1), Янино-2 (+2), Воейково (+1), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+10), Осельки (+1) , Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+6), Токсово (+3), Романовка (+4), Бугры (+2), массив Гарболово (+1), Васкелово (+1), Минулово (+2), Сярьги (+1), Рохма (+1).

Выборгский район: Выборг (+28), Глебычево (+1), Первомайское (+2), Советский (+6), Приморск (+2), Каменногорск (+6), Соколинское (+3), Каменка (+2), Ленинское (+1), Камышовка (+1), Матросово (+1), Пушное (+1).

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