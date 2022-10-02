415 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 415 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 2 октября.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+9), Пикалёво (+4), Большой Двор (+2), Поток (+1).
- Волосовский район: Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+2), Большая Вруда (+2), Клопицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+4), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+13), Всеволожск (+16), Кудрово (+28), Янино-1 (+1), Янино-2 (+2), Воейково (+1), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+10), Осельки (+1), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+6), Токсово (+3), Романовка (+4), Бугры (+2), массив Гарболово (+1), Васкелово (+1), Минулово (+2), Сярьги (+1), Рохма (+1).
- Выборгский район: Выборг (+28), Глебычево (+1), Первомайское (+2), Советский (+6), Приморск (+2), Каменногорск (+6), Соколинское (+3), Каменка (+2), Ленинское (+1), Камышовка (+1), Матросово (+1), Пушное (+1).
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20.09.2022 453
- Гатчинский район: Гатчина (+18), Тайцы (+2), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+2), Сиверский (+10), Терволово (+1), Новый Свет (+1), Дружная Горка (+4), Вайялово (+1), Орлино (+2), Нижняя орловская (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+12), Будогощь (+1), Бор (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+8).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9), Вонозеро (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+5), Лаголово (+3), Глобицы (+1), Сойкино (+1), Красногорское (+1), Михайловка (+1), Князево (+1).
- Лужский район: Луга (+20), Толмачёво (+1).
- Подпорожский район: Волнаволок (+1), Винницы (+6), Подпорожье (+12), Важины (+2), Усланка (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+8), Сосново (+1), Раздолье (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+21), Черновское (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+34), Шибенец (+2), Пашозеро (+1), Шугозеро (+3), Цвылёво (+3).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+10), Никольское (+1), Ульяновка (+4), Аннолово (+1), Гладкое (+1).